Пасха в этом году пройдет в один день: впервые за восемь лет католики и православные отметят праздник вместе

В 2025 году Пасха отмечается в один день 20 апреля, как католической, так и христианской церковью. Об этом своим читателям сообщили «Известия».

Фото: golearnrussian.com

Единая дата празднования объясняется совпадением пасхалий, что происходит не так уж и часто. Последний раз католики и православные отмечали Пасху вместе восемь лет назад — в 2017 году. Всего же в XXI веке этот праздник выпадал на один день уже шесть раз.

Как католики, так и православные отмечают Пасху в первое воскресенье от первого полнолуния после весеннего равноденствия. Расхождения происходят только из-за использования разных календарей. Православная церковь отсчитывает даты по Юлианскому календарю, а католическая — по Григорианскому. Тем не менее раз в несколько лет даты Пасхи все же совпадают из-за того, что они изначально «плавающие», то есть привязаны к разным факторам, в том числе и природным явлениям.

Справка: Юлианский календарь был введен еще Юлием Цезарем. Григорианский же утвердил Папа римский Григорий XIII в 1582 году.