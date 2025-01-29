Многие водители не знают: эта «секретная» кнопка поможет проверить машину за несколько секунд

Многие водители не догадываются о «секретной» кнопке на панели приборов их автомобиля, передает belnovosti.by

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Она активирует ряд весьма полезных опций.

Одной из важнейших функций является контроль пробега и топлива. То есть по итогам поездки поступает информация о расходе топлива.

Показатели можно сбросить – тогда данные обновятся.

Таким образом можно узнать расход топлива, например, за определенный пройденный километраж, за день, за неделю и т.д.

Опция весьма полезна для тех, кто привык рассчитывать каждое путешествие на машине с учетом расстояния и расходов на бензин.

В некоторых моделях такая кнопка позволяет не только сбрасывать данные, но и регулировать подсветку панели приборов.

Соответственно, яркость настраивается под индивидуальные предпочтения с учетом внешнего освещения.

А еще кнопка позволяет быстро провести диагностику панели приборов.

Выполнив определенную последовательность действий, вы активируете все индикаторы.

Стрелки проходят полный круг, что позволяет оперативно проверить работу панели.

Таким образом водитель быстро может узнать, если ли проблемы, выявить, например, перегоревшие лампочки или сбои в работе датчиков.