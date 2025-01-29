Благодарность работникам: китайская компания раздала сотрудникам 8,2 миллиона долларов

Сотрудники китайской компании Henan Mine приняли участие в необычном конкурсе на корпоративной вечеринке 25 января (Китайский Новый год), где им предлагалось заработать свои бонусы. На опубликованных кадрах видно, как они пересчитывают наличные, лежащие на длинных столах, рассказывает Tengri Life со ссылкой на AsiaOne .

Фото: depositphotos.com/ toa55

На ежегодной вечеринке китайской компании Henan Mine сотрудники соревновались за свои бонусы необычным способом – подсчитывая деньги.

Каждая команда из 30 человек выбирала двух представителей, которые должны были за ограниченное время собрать как можно больше наличных, разложенных на длинных столах. И правильно их пересчитать. За каждую ошибку начислялся штраф в 1000 юаней. А все, что удалось правильно сосчитать, затем делилось между командой.

Одному из участников удалось заработать 100 000 юаней всего за 15 минут.

Изначально компания приготовила 40 миллионов юаней (2,86 миллиарда тенге) на бонусы, но генеральный директор Цуй Пэйцзюнь решил добавить ещё 20 миллионов (1,43 миллиарда тенге), что вызвало восторг у сотрудников. Он отметил, что это соревнование сделало вечеринку веселее, а тем, кто не смог участвовать, премии выдадут после китайского Нового года.

Кроме того, сотрудники, ушедшие в отпуск раньше, получили свои бонусы и красные конверты заранее.

Сколько выдала компания денег своим сотрудникам

Компания Henan Mine в этом году выплатила сотрудникам более 100 миллионов юаней (около 7,14 миллиарда тенге), а некоторые получили более 5 миллионов юаней (примерно 357 миллионов тенге).

Часть этой суммы – 40 миллионов юаней (около 2,86 миллиарда тенге) – была разыграна во время конкурса по подсчету денег на ежегодной вечеринке.

Президент компании Вэй Сюэмин отметил, что прибыль шахты за 2024 год составила 260 миллионов юаней (примерно 18,56 миллиарда тенге), что позволило выделить такую внушительную сумму на новогодние бонусы.

Компания делает такое не впервые

Henan Mine уже не впервые устраивает столь необычные награждения. В 2023 году сотрудников приглашали на сцену за премиями, которые лежали на двухметровой горе наличных в размере 61 миллиона юаней (примерно 4,36 миллиарда тенге). В этом году вместо горы денег провели захватывающий конкурс по их подсчету.