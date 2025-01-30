Илона Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

К своем посту Гримс прикрепил скриншот письма от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Он также поблагодарил всех, кто помог ему выдвинуть кандидатуру предпринимателя на премию.

Как уточняет РБК, в письме говорится, что кандидатура маска была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир.

Сам Маск уже отреагировали на новости о своем выдвижении на Нобелевскую премию мира. Он опубликовал пост на своей странице в Х.

"Мне не нужны никакие призы", – заявил бизнесмен.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в $219 млрд. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). До этого в течение девяти лет доставку экипажей на МКС обеспечивали только российские корабли серии «Союз».

Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.

В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.