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30.01.2025, 06:58

Илона Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Новости Мира 0 465

Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс в своем аккаунте в соцсети Х сообщил, что кандидатуру миллиардера Илона Маска официально выдвинули на Нобелевску премию мира., передает NUR.KZ

Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images
Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

К своем посту Гримс прикрепил скриншот письма от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Он также поблагодарил всех, кто помог ему выдвинуть кандидатуру предпринимателя на премию.

Как уточняет РБК, в письме говорится, что кандидатура маска была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир.

Сам Маск уже отреагировали на новости о своем выдвижении на Нобелевскую премию мира. Он опубликовал пост на своей странице в Х.

"Мне не нужны никакие призы", – заявил бизнесмен.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в $219 млрд. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). До этого в течение девяти лет доставку экипажей на МКС обеспечивали только российские корабли серии «Союз».

Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.

В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.

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