В США найден мёртвым автор петиции о выходе «золотого» штата Калифорнии из состава страны

Инициатор сбора подписей за выход Калифорнии из состава США Джейсон Дессен обнаружен мёртвым. Об этом сообщает «АиФ», ссылаясь на местные СМИ, передает hibiny.ru

Фото: rutgers.edu

Тело мужчины нашли во дворе его дома. О точной причине смерти пока не говорят, но, как отмечают представители американской прессы, Дессен мог покончить с собой.

Американские правоохранительные органы ведут расследование этого происшествия.

Справка: После пожара на калифорнийцев «обрушилась» новая «напасть» — так называемый Calexit. Сразу после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп, в стране вернулись к дискуссии о возможном отделении самого богатого штата США.

Ранее в Калифорнии высоко оценили шансы на выход из состава США.