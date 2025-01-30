Россиянин описал район в европейской стране фразой «попал в цыганское гетто»

Российский тревел-блогер побывал в Словакии и описал район в городе Кошиц фразой «попал в цыганское гетто». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен» , передает Lenta.ru

Фото: Ing.Mgr.Jozef Kotulič / Wikimedia

«"Дай денег" — это первое, что я услышал в этом районе, — написал автор публикации. — Хотя нет, первыми были слова таксиста, который меня привез: "Ты точно уверен, что хочешь здесь выйти?"»

Путешественник отметил, что Кошиц, второй по величине город европейской страны, разделен на 22 самоуправляемых района. Один из них полностью заселен цыганами.

По словам россиянина, этот район появился еще в 80-х годах прошлого столетия. Тогда на месте небольшой цыганской деревни построили несколько кварталов с многоквартирными домами.

«Цыган переселили в это жилье, чтобы избавиться от хаоса и беззакония, которые царили до этого, — пояснил он. — Но как показало время — данная затея не принесла успеха. А новый район города просто превратился в цыганское гетто».

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