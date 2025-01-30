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30.01.2025, 12:06

Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

Новости Мира 0 1 002

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак, сообщает Zakon.kz.

Фото: X/wallstreetsheet
Фото: X/wallstreetsheet

СМИ пишут, что эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines летел из Уичито (штат Канзас) и уже приближался к взлетно-посадочной полосе. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту военного вертолета Black Hawk, совершавшего учебный полет, было три человека.

Источник сообщил CNN, что самолет развалился на части и лежит в воде, а вертолет находится неподалеку. После крушения на реке развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Десятки спасателей ныряют в реку в поисках выживших. Вертолеты ищут признаки жизни с воздуха. Пока не найдено ни одного выжившего.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил рано утром 30 января, что столкновение вертолета и самолета можно было предотвратить.

"Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это была ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видели ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. ПЛОХО!!!" – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Столкновение двух авиабортов попало на видео.

25 декабря 2024 года в Казахстане пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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