Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада и потребовали контрибуцию

Новые сирийские власти в ходе переговоров с зaмминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым попросили Москву выдать им бывшего главу страны Башара Асада. Об этом пишет Reuters, передает hibiny.ru
Журналисты предположили, что от этого может зависеть сохранение российских военных баз в республике. Утверждается, что требование выдвинул лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» * Абу Мухаммед аль-Джулани.
Дамаск также хочет получить от России компенсацию и «учесть прошлые ошибки».
Справка: Делегация российского МИД 28 января провела переговоры с новыми властями Сирии в Дамаске. В ходе трёхчасовой встречи решались вопросы торгово-экономических связей и выстраивании взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее супругу Башара Асада Асму заподозрили в связях с британской разведкой.
Комментарии0 комментарий(ев)