Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада и потребовали контрибуцию

Новые сирийские власти в ходе переговоров с зaмминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым попросили Москву выдать им бывшего главу страны Башара Асада . Об этом пишет Reuters , передает hibiny.ru

Фото: independent.co.uk

Журналисты предположили, что от этого может зависеть сохранение российских военных баз в республике. Утверждается, что требование выдвинул лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» * Абу Мухаммед аль-Джулани.

Дамаск также хочет получить от России компенсацию и «учесть прошлые ошибки».

Справка: Делегация российского МИД 28 января провела переговоры с новыми властями Сирии в Дамаске. В ходе трёхчасовой встречи решались вопросы торгово-экономических связей и выстраивании взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее супругу Башара Асада Асму заподозрили в связях с британской разведкой.