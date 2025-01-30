Поплавская объяснила Лолите, почему ее послали «за звездочкой» в Кузбассе

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Поплавская назвала Кузбасс одним из регионов-лидеров по поддержке бойцов СВО. По словам артистки, крупные бизнесмены, шахтеры и их семьи помогают военным. По ее мнению, регион показывает, как надо делать, если администрация «уважает себя и своих жителей».

«Администрация региона из кожи вон лезет, чтобы поддержать земляков, мобилизованных и контрактников. И тут с концертами приезжает такая «ляля», которой нравится «потреблять москалей». Естественная и нормальная реакция — послать… за звездочкой. Но мужики хоть и шахтеры, а послали аккуратно, интеллигентно», — заявила артистка.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кузбассе. Милявская получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Милявская добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменен по техническим причинам.