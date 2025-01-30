Сжигателя Корана застрелили в Швеции во время прямого эфира

В Швеции во время прямого эфира в социальных сетях застрелили 38-летнего Салвана Момика - иракского беженца, совершившего несколько акций по сжиганию Корана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету Aftonbladet.

Фото: x.com/Salwan_Momika1

По информации издания, в момент убийства Салван Момика вел прямой эфир в TikTok. Его тело нашли накануне вечером в его доме в пригороде Стокгольма. Сегодня суд должен был вынести ему приговор по обвинению в разжигании вражды.

Ранее Момика несколько раз публично сжигал Коран, чем провоцировал протесты мусульман во всем мире. В Ираке за его убийство пообещали награду в два миллиона долларов.

Сообщается, что шведская полиция арестовала по подозрению в убийстве пятерых человек. По данным газеты Aftonbladet, к делу подключена полиция безопасности Швеции, в задачи которой входит контрразведка, борьба с терроризмом и защита конституционного строя.