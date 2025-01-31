Италию обвинили в отравлении 3 миллионов граждан

Европейский суд по правам человека постановил, что Италия нарушила права почти 3 миллионов граждан, проживающих в загрязненном токсичными отходами районе вокруг Неаполя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.
Как сообщил телеканал, официальному Риму дали два года на решение проблемы незаконных свалок.
Итальянские власти утверждают, что по крайней мере часть загрязнения связана с многомиллиардными сделками по утилизации отходов, к которым причастна мафиозная группировка "Каморра".
"Европейское правосудие указало на то, что проблема не решается годами, за это время свалки отравляют подземные воды и негативно влияют на здоровье людей", - говорится в материале.
Поясняется, что иск в Европейский суд по правам человека подала группа из 41 гражданина Италии при поддержке пяти региональных организаций.
Это не первый случай, когда Европейский суд обвиняет Италию в неспособности справиться с токсичными отходами. В 2014 году страну оштрафовали за это на 40 миллионов евро, на тот момент это был самый большой штраф, когда-либо наложенный на члена ЕС.
Ранее мы писали о том, что римская прокуратура начала расследование против премьер-министра Италии Джорджи Мелони и двух министров правительства за репатриацию ливийского полевого командира, разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге.
Напомним, в Казахстане более 60 заместителей акимов оштрафовали из-за стихийных свалок. Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что спутниковые снимки "КазахстанГарышСапары" помогают обнаружить несанкционированные полигоны мусора. Департаменты экологии выезжают и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию, в случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности.
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