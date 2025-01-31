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31.01.2025, 08:06

Италию обвинили в отравлении 3 миллионов граждан

Новости Мира 0 434

Европейский суд по правам человека постановил, что Италия нарушила права почти 3 миллионов граждан, проживающих в загрязненном токсичными отходами районе вокруг Неаполя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com / Фото автора stefano79.libero.it
Фото: depositphotos.com / Фото автора stefano79.libero.it

Как сообщил телеканал, официальному Риму дали два года на решение проблемы незаконных свалок.

Итальянские власти утверждают, что по крайней мере часть загрязнения связана с многомиллиардными сделками по утилизации отходов, к которым причастна мафиозная группировка "Каморра".

"Европейское правосудие указало на то, что проблема не решается годами, за это время свалки отравляют подземные воды и негативно влияют на здоровье людей", - говорится в материале.

Поясняется, что иск в Европейский суд по правам человека подала группа из 41 гражданина Италии при поддержке пяти региональных организаций.

Это не первый случай, когда Европейский суд обвиняет Италию в неспособности справиться с токсичными отходами. В 2014 году страну оштрафовали за это на 40 миллионов евро, на тот момент это был самый большой штраф, когда-либо наложенный на члена ЕС.

Ранее мы писали о том, что римская прокуратура начала расследование против премьер-министра Италии Джорджи Мелони и двух министров правительства за репатриацию ливийского полевого командира, разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, в Казахстане более 60 заместителей акимов оштрафовали из-за стихийных свалок. Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что спутниковые снимки "КазахстанГарышСапары" помогают обнаружить несанкционированные полигоны мусора. Департаменты экологии выезжают и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию, в случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности.

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