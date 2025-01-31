Как активируется ядерный чемоданчик в России - сколько человек должны нажать на кнопку, чтобы запустить смертоносный арсенал

В представлении обычного человека начать ядерную войну достаточно просто. Нужно нажать всего одну кнопку, передает hibiny.ru

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Но на поверку это оказывается лишь стереотипом, который в нашем сознании сформировала массовая культура. О том, как на самом деле обстоит дело, рассказала "Русская семерка".

Так, в России активировать ядерный арсенал можно лишь при условии согласованных действий нескольких человек. Одним из них, разумеется, является президент страны.

В случае экстренной ситуации главнокомандующий будет управлять ядерными силами с помощью «ядерного чемоданчика» — устройства, которое обеспечивает связь с соответствующими войсками.

Примечательно, что задействовать его можно лишь в том случае, если будет получен сигнал о ядерном ударе по территории России. Превентивные действия исключены — такой подход противоречит российской доктрине.

Порядок действий в случае ядерной опасности следующий. Сведения об атаке поступят в Главный центр предупреждения о ракетном нападении, который расположен в Московской области. Сообщение примет и проверит дежурный оператор.

Если сведения достоверны, их передают офицеру служб связи, который всегда сопровождает президента. А тот передаст их непосредственно главнокомандующему.

Далее глава государства должен активировать «чемоданчик», введя несколько зашифрованных ключей и паролей. Одновременно с ним активацию кодов проводят министр обороны и начальник Генерального штаба РФ, у каждого из которых свой портативный аппарат с «красной кнопкой» и свой связист.

Если хотя бы на одном устройстве будет введен неверный пароль, система не сработает. Однако, тот, кто разрабатывал весь этот план, предусмотрел и защиту от человеческого фактора.

В России существует ракетный комплекс «Периметр». В случае возникновения нештатной ситуации он запустит ракеты автоматически — без участия человека.