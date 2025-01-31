Повар научил крысу готовить и сделал ее своим помощником (видео)

Профессиональный кулинар и блогер Ник ДиДжиованни научил грызуна готовить и теперь они вместе готовят блюда посетителям ресторана, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/nick.digiovanni

На дрессировку маленького подручного повару потребовался целый год. Зато он научил крысу готовить и превратил грызуна в настоящего Реми из "Рататуя".

Фото: Instagram/nick.digiovanni

Парень научил крысу:

мыть лапки;

выбирать нужные ингредиенты;

пользоваться хитроумным механизмом, чтобы наливать масло;

класть декоративную веточку на готовое блюдо.

Все остальные этапы готовки Ник, справедливости ради, оставил себе, а зверушка сидела у него на голове. Получившийся рататуй скормили ресторанному критику и тот не догадался, что еду готовила крыса. По некоторым сведениям, блюдо ему понраилось.