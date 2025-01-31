Солнце повернулось к Земле огромной корональной дырой: чем это грозит человечеству

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Астрономы заметили странную аномалию на Солнце — корональную дыру внушительных размеров, которая неумолимо поворачивается по направлению к Земле. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Некоторые ученые заметили, что по очертанию новая дыра чем-то напоминает динозавра. При этом она действительно очень большая и занимает как минимум десятую часть видимой поверхности солнечного диска.

Специалисты предупреждают, что это во многом аномальное явление предвещает сильное усиление солнечного ветра, и соответственно, сильные волнения в геомагнитном поле Земли. Метеозависимым людям лучше приготовиться к мощным и продолжительным магнитным бурям.

Справка: корональная дыра — участок Солнца с разомкнутым и открытым в космос магнитным полем. Через эти дыры горячий газ из короны выходит в космическое пространство.