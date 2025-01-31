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31.01.2025, 11:52

Новые уловки мошенников - запредельно циничная схема: «Ваш ребенок у нас»

Новости Мира 0 701

В последнее время телефонные мошенники в РФ все чаще применяют новую и крайне циничную схему обмана и вымогательства денег. Об этом своих читателей предупредил «Царьград», передает hibiny.ru

Фото: tuckers.co.za
Фото: tuckers.co.za

Мошенники находят семью с детьми и хитрыми уловками выманивают ребенка из дома, убеждая, что на время нужно затаиться — то есть не отвечать на звонки. В это же время они звонят родителям и сообщают: «Ваш ребенок у нас». Выкуп аферисты пытаются «вытрясти» из перепуганных родителей в предельно сжатые сроки.

Буквально на днях подобную схему провернули в Москве. Подростка убедили поджечь здание управы района Внуково, а также украсть все сбережения родителей и передать их мошенникам. 28 января восьмиклассник явился к цели с коктейлем Молотова и даже успел разбить несколько окон. К счастью, его спугнул охранник.

Пока подросток «был на задании», мошенники занимались его отцом. Ему заявили, что сын похищен и пригрозили покалечить его в случае неповиновения. У отца не было требуемых денег и он попытался взять кредит. Банк в последний момент заморозил перевод, посчитав его подозрительным. В то же время дочь мужчины, услышавшая его разговор с мошенниками, вызвала полицию. «Похищенного» подростка быстро нашли, однако он уже успел передать украденные у отца деньги злоумышленникам.

Справка: по российскому законодательству за похищение человека грозит от 5 до 15 лет тюремного срока. Мошенникам же грозит максимум пять лет тюремного срока и возвращение украденного.

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