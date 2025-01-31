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31.01.2025, 14:04

На концерт Седоковой в Казахстане не продано ни одного билета

Новости Мира 0 814

Недавно анонсированный концерт Анны Седоковой не вызвал интереса у публики. Telegram-канал Shot проинформировал, что на мероприятие не продано ни одного билета, передает hibiny.ru

Фото: ВК/страница Анны Седоковой
Фото: ВК/страница Анны Седоковой

Первый концерт после смерти бывшего мужа певицы Яниса Тиммы должен был состояться в День святого Валентина в Алма-Ате. Продолжительность выступления составит 45 минут, а стоимость бронирования стола — 150 тыс. тенге (около 28 тыс. рублей).

В цену входит также депозит за еду и бар. Но за две недели до концерта все билеты остались в кассе. Поклонники предположили, что влюблённым хочется провести праздник в более здоровой обстановке.

Справка: Баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. В последнее время он жил в США, а накануне смерти прилетел в Москву. 16 декабря он хотел поздравить бывшую жену с днём рождения.

После неудачной попытки встретиться спортсмен покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома.

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