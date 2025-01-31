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31.01.2025, 15:11

Переводы из России в Казахстан резко упали

Новости Мира 0 480

Объем денежных переводов из России в соседние страны продолжил сокращаться в 2024 году, следует из статистики центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Те, кто хотел вывести деньги из России, уже это сделали, отмечают аналитики РБК и приводят следующие данные.

Объем денежных переводов из России в Казахстан за полный 2024 год составил 132,8 млн долларов, или 61,8 млрд тенге (для расчетов брался средний курс доллара к тенге по каждому месяцу). В 2024 году показатель в долларах сократился на 44%, в тенге – на 43%. Однако Россия остается лидером по объему поступивших денег в Казахстан среди других стран.

Объем переводов из России в другие страны бывшего СССР просто несопоставим с объемом переводов в Казахстан.

Так, в Грузию тоже через системы денежных переводов за 2024 год было отправлено 541,2 млн долларов, что меньше показателя 2023 года на 65%.

Объем переводов из России в Армению за 11 месяцев 2024 года сократился на 13% - 3,2 млрд долларов в январе-ноябре 2024 года против 3,6 млрд в январе-ноябре 2023 года.

Исключение из близлежащих стран составляет Кыргызстан, куда объем денежных переводов за год вырос на 12%, почти до 2,6 млрд долларов. От вышеперечисленных стран Кыргызстан отличается значительным количеством трудовых мигрантов в России – переводы из России занимают практически весь объем переводов в страну из-за рубежа.

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