Российским детям могут разрешить менять имена: это может спасти их от травли в школе

Российским школьникам нужно разрешить менять имена, данные родителями. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков , подчеркнув, что смена имени поможет многим детям защититься от травли со стороны сверстников. О неожиданном предложении депутата сообщил ТГ-канал SHOT, передает hibiny.ru

Фото: allisonacademy.com

Российским школьникам нужно разрешить менять имена, данные родителями. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, подчеркнув, что смена имени поможет многим детям защититься от травли со стороны сверстников. О неожиданном предложении депутата сообщил ТГ-канал SHOT.

Свое предложение автор идеи уже отправил главе министерства труда и соцзащиты Антону Котякову.

«В последнее время россияне часто выбирают необычные имена для своих детей, что становится причиной буллинга со стороны сверстников. В результате подвергшиеся травле дети не хотят ходить в школу», — объяснил важность нововведения Даванков.

Депутат отметил, что только в Москве, по официальной статистике, насчитывается более семи тысяч детей со странными именами, вдохновленными гик-культурой. Парламентарий сообщил, что, по его информации, все эти дети не хотят ходить в школу и используют любой предлог, чтобы пропустить занятия.

Справка: законодательство РФ позволяет гражданину по желанию сменить имя, фамилию и отчество, но только после 14 лет.