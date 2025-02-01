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31.01.2025, 20:07

Худший PIN-код оказался самым популярным в мире

Новости Мира 0 314

Специалисты проанализировали десятки миллионов четырехзначных паролей и назвали самые популярные из них. Как оказалось, каждый десятый человек в мире выбирает PIN-код 1234, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Журналисты ABC получили такие интересные данные после анализа 29 миллионов паролей с сайта Have I Been Pwned, который используется для обнаружения утечек данных.

Так, наиболее распространенным четырехзначным PIN-кодом является простейшая комбинация 1234. Ее использует каждый десятый человек в мире.

На втором месте по частоте использования – 0000, на третьем – 1111. В топ-10 также вошли комбинации 1212, 4444 и 4321 (просто цифры от 4 до 1).

Есть среди фаворитов комбинация 4321, в которой нет особого смысла, это просто 1234 в обратном порядке.

Также в топ худших PIN-кодов попал 2580. Кажется, что он сложный, однако это просто прямая вертикальная линия на клавиатуре смартфона.

Авторы исследованияс Джулиан Фелл и Тереза Тан подчеркивают, что такие простые PIN-коды редко встречаются при регистрации на веб-сайтах или в социальных сетях из-за более строгих требований к безопасности паролей.

Четырехзначные коды обычно используются для разблокировки смартфонов, планшетов и других гаджетов, а также для доступа к мобильным банкам.

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