Водителя грузовика, провалившегося в яму в Японии, ищут четвертый день (ВИДЕО)

В японском городе Яшио 74-летний водитель грузовика вместе с машиной провалился в огромную яму на дороге. Спасательная операция продолжается уже четвертые сутки, и ситуация становится все более напряженной – обвалы и разрушения усложняют операцию, передает Liter.kz со ссылкой на The Guardian .

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Прогнозы неутешительные – неизвестно, жив ли водитель, и экстренные службы делают все возможное, чтобы добраться до него, несмотря на опасность.

Все произошло 28 января. Под тяжестью грузовика обрушился участок дороги, образовав огромную воронку диаметром 40 метров и глубиной 15 метров. В считанные секунды машина с водителем провалилась в образовавшуюся яму. В первые минуты после падения мужчина еще смог связаться со спасателями, но с каждым часом его состояние ухудшалось, а на днях он перестал подавать признаки жизни, ө пишет источник.

С каждым моментом спасатели рискуют больше – нестабильность грунта и продолжающееся расширение ямы делают операцию все более опасной.

В ситуации добавляет тревогу тот факт, что воронка продолжает увеличиваться прямо на глазах. Почва в районе провала подвержена размытию, и с каждым днём разрыв расширяется, создавая новые угрозы. Подземные воды, которые постепенно заполняют яму, только усугубляют проблему. Спасатели опасаются, что если не удастся быстро добраться до пострадавшего, грузовик может быть полностью поглощён водой и землей.

В поисках водителя экстренные службы задействовали беспилотник, надеясь получить более точную информацию о его местоположении. Однако, несмотря на несколько попыток, дрон не дал желаемых результатов. Тогда спасатели решили опустить в воронку специальный пандус, по которому они намерены спуститься вниз и добраться до грузовика. Но ситуация остается крайне опасной – неустойчивая земля и угроза обрушения могут осложнить ход операции.

Не знаем, жив ли он. Но мы не прекращаем работать и надеемся, что сможем его спасти, - сказал начальник службы спасателей Яшио.

Предположительно, причина провала связана с разрушением старых канализационных стыков, что и привело к образованию воронки. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии уже распорядилось провести проверку всех канализационных систем страны.

Также власти рекомендуют жителям в радиусе 200 метров от воронки ограничить использование водопроводной воды, чтобы не ухудшить состояние почвы и не спровоцировать еще большее размывание грунта.