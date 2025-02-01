Ида Галич поделилась первыми подробностями своей беременности: «Очень сложно»

Неделю назад Ида Галич подтвердила слухи о своем положении. Звезда поделилась снимком с Недели моды в Париже в обтягивающем платье, не скрывающем округлившийся живот. И кроме поздравлений уже успела отхватить нелестных комментариев о том, что отправилась в длинное путешествие будучи беременной - да еще и фотографируется полуголая на улице, передает Super.ru .

Фото: instagram.com/galichida/

Впрочем, по собственным словам Иды, сил и энтузиазма на активный образ жизни у нее сейчас хватает — а вот в первом триместре было иначе. В своем телеграм-канале звезда опубликовала пост, в котором раскрыла подробности своего самочувствия.

Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс, - сообщила Ида Галич, блогер, телеведущая.

Блогер пообещала вскоре раскрыть другие подробности о положении - когда «отдышится» после поездки. А заодно поделилась фото из самолета.

Хорошего нам полета. Москва, я скучала, родная, - завершила она свой прочувствованный пост.

Ида Галич. Фото: Телеграм @GALICH_onok