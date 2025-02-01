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01.02.2025, 13:30

Aстероид “убийца города“ может врезаться в Землю в 2032 году

Новости Мира 0 457

Aстероид "убийца города" имеет 1 из 83 шансов врезаться в Землю, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Techinsider. По оценкам ученых, космическая порода, которую прозвали 2024 YR4, имеет 1,2 процента шансов врезаться в нашу планету.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Ученые NASA заметили кусок космической породы, который может ударить по Земле в 2032 году. И хотя это вряд ли уничтожит человечество, но может уничтожить целый город.

Астероид, прозвавший 2024 YR4, был обнаружен системой предупреждения NASA Asteroid Terrestrial-ampact Last Alert 27 декабря 2024 года. По мнению исследователей, вероятность того, что он повлияет на нашу планету в 2032 году, составляет примерно 1 к 83. По оценкам ученых, при ударе он выпустит около 8 мегатонн энергии - более чем в 500 раз больше, чем атомная бомба, которая уничтожила Хиросиму, Япония.

Хотя астероид в настоящее время удаляется от нас, в ближайшие полвека он может иметь несколько близких подходов к планете Земля. Его следующий боковой свайп произойдет в конце 2028 года, за которым последует еще шесть близких подходов в период с 2032 по 2074 год. По данным NASA, наибольшая вероятность удара ожидается 22 декабря 2032 года.

Как сообщили в NASA, первоначальный анализ будет меняться со временем по мере сбора большего количества наблюдений.

В настоящее время ни один другой известный крупный астероид не имеет вероятности удара выше 1 процента.

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