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01.02.2025, 15:35

Названы самые полезные завтраки

Новости Мира 0 418

Завтрак - это не просто первый прием пищи после сна, это фундаментальный этап запуска метаболических процессов организма, определяющий наше самочувствие, уровень энергии и продуктивность в течение всего дня, сообщила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала россиянам самые полезные варианты завтраков.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Эксперт рассказала, что оптимальный завтрак должен быть достаточно питательным, но при этом не перегружать пищеварительную систему. Важно, по ее словам, соблюдать баланс сложных углеводов, белков и полезных жиров.

Исключить из утреннего рациона следует продукты с высоким гликемическим индексом - сладкие газированные напитки, сладости, выпечку, убеждена врач. Они вызывают резкий выброс инсулина, приводящий к быстрому падению уровня энергии и последующему чувству голода, пояснила Юзуп.

Идеальным вариантом завтрака может быть каша из цельнозерновых круп, приготовленная на воде или молоке с небольшим количеством фруктов или ягод. Такой завтрак обеспечивает организм полезными углеводами, клетчаткой и микроэлементами. Добавление в кашу орехов или семян улучшает ее питательную ценность и способствует длительному чувству сытости, - сообщила Ирина Юзуп, нутрициолог.

Кроме того, яйца, богатые белком и витаминами, являются отличным источником энергии и необходимых аминокислот, добавила нутрициолог. А овощи, например, помидоры, огурцы или зелень, добавляют завтраку витамины, микроэлементы и клетчатку. Творог тоже может быть хорошим дополнением к завтраку, так как содержит белок и кальций, поделилась она.

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