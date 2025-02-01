Трагедия на курорте: Турция закрывает сотни отелей

После трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая, который потряс страну в январе 2025 года, Турция приступила к масштабной проверке гостиниц, в результате которой рекордное количество отелей будут закрыты в Стамбуле, передает Liter.kz со ссылкой на Т24 .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщает портал, ссылаясь на данные местных властей, проверки охватили 12 районов Стамбула.

В ходе инспекций было установлено, что 253 отеля не имели соответствующих лицензий на свою деятельность, а также нарушали требования безопасности, которые могут угрожать жизни и здоровью гостей. Особенно большое количество нарушений было обнаружено в районе Бейоглу, где расположены популярные среди туристов отели. В этом районе закрытию подлежат 64 гостиницы, - сообщает издание.

Напомним, в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая на северо-западе Турции погибли десятки людей, свыше 50 получили ранения. Возгорание произошло в ночь на 21 января на четвертом этаже 12-этажного деревянного здания. В момент происшествия в отеле Grand Kartal находились 238 человек.