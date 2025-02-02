Японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными

YouTube-блогер Токо два года назад потратил 14 тыс. долларов на гиперреалистичный костюм колли. Набрав популярность, он решил открыть зоопарк Tocotoco, где предлагает людям почувствовать себя животными, сообщает Zakon.kz .

Фото: кадр из видео

Как пишет Mirror, таким образом Токо помогает всем желающим приобщиться к эстетике фурри за скромные 315 долларов за три часа.

Причудливое место будет открыто для публики несколько раз в месяц для утренних и дневных сеансов. Во время сеанса посетители смогут нарядиться в костюм аляскинского маламута. В дальнейшем коллекция фурсьютов будет пополняться. Для влюбленных действует особая услуга: свидание в костюмах, чтобы "получить новый опыт".