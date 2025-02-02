Вокруг жены Макрона разгорается новый скандал

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что после публикации расследования, в котором она утверждает, что первая леди Франции Брижит Макрон на самом деле является ее родным братом Жаном-Мишелем Тронье, ей начали поступать угрозы со стороны представителей Елисейского дворца, передает Liter.kz .

Фото: AFP

Расследование было обнародовано на YouTube-канале журналистки.

По словам Оуэнс, настоящая Брижит пропала без вести в 1961 году, а личность первой леди была сфабрикована.

В качестве доказательств журналистка привела архивные видеозаписи, где, по ее мнению, голос предполагаемого трансгендера совпадает с голосом супруги президента Франции. Она также отметила отсутствие совместных фотографий Брижит с братом.

Расследование журналистки во многом опирается на конспирологические теории, которые начали распространяться в 2021 году. Тогда в соцсетях активно обсуждали версию о смене пола супруги Макрона. В ответ на эти слухи Брижит Макрон заявила, что ее фамилия и личные данные подверглись манипуляциям на различных справочных сайтах.

“Сначала я наблюдала за этим издалека, прежде чем поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И вдруг я оказалась своим братом”, – прокомментировала она в одном из интервью.

Президент Франции также отверг подобные утверждения, назвав их “ложной информацией”.

Ранее, в 2022 году, Брижит Макрон подала судебный иск против двух женщин, распространивших сведения о ее якобы трансгендерности. Однако суд аннулировал иск. В 2024 году парижский суд все же приговорил обвиняемых к штрафу в размере 13,5 тысячи евро, из которых 8 тысяч были выплачены первой леди в качестве компенсации за моральный ущерб.