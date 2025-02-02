Не разрешила погулять и лишилась жизни: в Москве 11-летняя девочка зарезала свою бабушку

В Москве 11-летняя внучка ножом зарезала свою 75-летнюю бабушку из-за запрета пойти гулять. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает hibiny.ru
Трагедия произошла в доме на улице Твардовского. Девочка находилась на домашнем обучении по состоянию здоровья и ждала учительницу. Вдруг она пожелала выйти погулять. Однако её бабушка отказала в этой просьбе, чтобы не пропустить занятия.
Из-за этого несовершеннолетняя потеряла над собой контроль. Она взяла кухонный нож и вонзила его пожилой женщине в живот. После этого подросток выбежал на улицу, крича: «Бабушка умерла».
Соседка поднялась к ней домой и увидела женщину, лежащую в луже крови, после чего вызвала скорую помощь. Однако вскоре пострадавшая скончалась.
Справка: В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, только лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежит уголовной ответственности за убийство.
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