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02.02.2025, 12:20

Водители обомлели: с 1 февраля в России для владельцев старых авто ввели новые правила прохождения техосмотра

Новости Мира 0 609

Ещё недавно российские водители воспринимали процедуру технического осмотра (ТО) только как неприятную необходимость для получения ОСАГО. Бывало, что им удавалось обходить реальную проверку автомобиля. Но ситуация существенно изменилась, передает hibiny.ru

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

С февраля 2025 года в России действуют поправки в правилах проведения ТО автомобилей. Если возраст транспортного средства более 10 лет, к их владельцам предъявят новые требования. Нарушение правил грозит штрафами от 2 до 5 тысяч рублей, пишет «МК».

ТО теперь включает фиксацию информации об авто в электронной форме. Специалисты фотографируют номерные знаки, фиксируют марку, модель, цвет и VIN-номер, занося сведения в базу ЕАИСТО.

Внимание будет более пристрастным к техническому состоянию авто: внешним повреждениям, исправности световых приборов, системы тормозов, двигателя и прочего. При наличии трещин на лобовом стекле автомобилю могут даже отказать в прохождении ТО.

Справка: В 2025 году стоимость ТО увеличилась в среднем на 7,5%.

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