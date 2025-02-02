Названа привычка, которая влияет на уровень счастья человека: научный факт

Ученые пришли к неожиданному выводу в рамках исследования причин развития депрессии и счастья человека, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости

Как оказалось, реже всего симптомы подавленности наблюдаются у счастливых людей, а счастливыми чаще всего называют себя вежливые люди.

Турецкие психологи выяснили, какие факторы влияют на уровень счастья человека, сообщает журнал Psychological Reports.

Вежливость и счастье

Согласно выводам экспертов, вежливые люди считают себя более счастливыми.

Они чаще демонстрируют дружелюбное отношение к окружающим, проявляют сострадание, готовность к сотрудничеству.

Чтобы это выяснить ученые набрали группу добровольцев в составе 372 человек, средний возраст которых составил 23 года.

Проведя анкетирование, они пришли к выводу, что чем более вежлив человек, тем слабее у него проявляются признаки депрессии.

Более того, симптомы недуга у них встречаются реже, чем у остальных и в сравнении остальными вежливые люди чувствуют более счастливыми.

Выводы ученые намерены использовать в дальнейших психологических исследованиях.

Но пока говорить о причинно-следственной связи между счастьем, вежливостью и депрессией они не спешат.