Названа привычка, которая влияет на уровень счастья человека: научный факт

Ученые пришли к неожиданному выводу в рамках исследования причин развития депрессии и счастья человека, передает belnovosti.by
Как оказалось, реже всего симптомы подавленности наблюдаются у счастливых людей, а счастливыми чаще всего называют себя вежливые люди.
Турецкие психологи выяснили, какие факторы влияют на уровень счастья человека, сообщает журнал Psychological Reports.
Согласно выводам экспертов, вежливые люди считают себя более счастливыми.
Чтобы это выяснить ученые набрали группу добровольцев в составе 372 человек, средний возраст которых составил 23 года.
Более того, симптомы недуга у них встречаются реже, чем у остальных и в сравнении остальными вежливые люди чувствуют более счастливыми.
Выводы ученые намерены использовать в дальнейших психологических исследованиях.
Но пока говорить о причинно-следственной связи между счастьем, вежливостью и депрессией они не спешат.
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