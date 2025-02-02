Шокирующее видео: осётр атаковал российскую синхронистку во время шоу в Китае

Необычный и опасный инцидент произошел в Китае – огромный осётр напал на российскую синхронистку Марию Зеленину во время подводного выступления. Об этом пострадавшая рассказала «Аргументам и фактам», сообщает offside.kz

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Во время выступления в океанариуме массивная рыба неожиданно атаковала девушку, едва не проглотив её голову. По словам Зелениной, осётр успел засосать её очки и зажим для носа, повредил глаз и растянул мышцы шеи.

Инцидент оказался настолько серьёзным, что сейчас россиянка находится на больничном.

Руководство океанариума выплатило Зелениной компенсацию в размере 9,5 тысяч рублей – сумма, которая, по мнению пользователей соцсетей, выглядит крайне скромной на фоне тяжести инцидента.