Популярный напиток подорожал до максимальных за полвека значений

Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс», передает Lenta.ru

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Оказалось, что за минувший год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевая стоимость последней превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.

Отмечается, что поставки арабики могут упасть из-за неурожая зерен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, сказываются объемы остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

В конце января нынешнего года эксперт АКРА Антон Тренин заявил, что сейчас на российском рынке нет дефицита кофе. Предпосылок для нехватки популярного напитка также не просматривается. Он полагает, что о рисках дефицита можно будет рассуждать только после того, как появятся официальные данные по урожаю в Бразилии и Вьетнаме. Оба этих государства — крупнейшие поставщики зерен в мире.