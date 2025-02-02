Сайт агентства USAID перестал работать из-за указа Трампа

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Business Standard .

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USAID - это правительственное агентство США, занимающееся оказанием гуманитарной и экономической помощи другим странам. Агентство реализует проекты в таких сферах, как здравоохранение, образование, борьба с бедностью, поддержка демократии, права человека, развитие частного сектора и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Агентство работает в более чем 100 странах, в том числе и в Казахстане. USAID реализует в Казахстане ряд программ, направленных на развитие бизнеса, поддержку предпринимательства, модернизацию энергетического сектора и укрепление экономической устойчивости страны.

Организация предоставляет гранты и финансирование для различных инициатив, направленных на повышение прозрачности управления, улучшение бизнес-среды и расширение доступа к информации.

Следует отметить, что страница агентства в соцсети X также не доступна.

"Этот аккаунт не существует", - говорится в сообщении на странице агентства.

Опасения по поводу возможных дальнейших мер администрации в отношении USAID усилились на фоне двухнедельной приостановки программ на миллиарды долларов, включая гуманитарную, развивающую и военную помощь.

США остаются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, при этом расходы на иностранную помощь составляют менее 1 процента федерального бюджета, что пропорционально меньше, чем в ряде других стран.

Представители администрации отказались комментировать обеспокоенность законодателей и других лиц по поводу возможной ликвидации USAID как независимого агентства.

Конгрессмены-демократы выступают против действий администрации Трампа, опасаясь, что он может ликвидировать USAID как независимое агентство и передать его функции Государственному департаменту. По их мнению, у Трампа нет законных полномочий ликвидировать агентство, финансируемое Конгрессом, а его деятельность жизненно важна для национальной безопасности.

Трамп и республиканцы в Конгрессе считают, что значительная часть программ международной помощи является неэффективной и направлена на продвижение либеральных социальных инициатив.

Агентство USAID было создано президентом Джоном Кеннеди в разгар холодной войны для противодействия влиянию СССР. В 1961 году Конгресс принял закон о внешней помощи, который Кеннеди подписал, одновременно издав указ о создании USAID как независимого агентства.

Сегодня USAID играет ключевую роль в противостоянии США растущему влиянию Китая, который активно развивает свою собственную программу международной помощи "Один пояс, один путь".

Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута написал в соцсети X, что президенты не могут ликвидировать федеральные агентства, финансируемые Конгрессом, с помощью исполнительного указа. Он также обвинил Трампа в том, что тот ведет страну к "конституционному кризису".

Миллиардер Илон Маск, который консультирует Трампа по вопросам сокращения федерального правительства ради повышения эффективности, поддержал посты в X, призывающие к ликвидации USAID.

"Живешь по исполнительному указу - умрешь по исполнительному указу", - написал Маск, комментируя ситуацию с USAID.

Трамп заморозил иностранную помощь на 90 дней в первый же день своего президентского срока - 20 января. Спустя несколько дней Государственный департамент заблокировал почти все программы международной помощи, что привело к закрытию тысяч проектов по всему миру и массовым увольнениям.