Нефтеперерабатывающий завод взорвался в Калифорнии

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес в штате Калифорния произошел пожар, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ABC7 News .

Кадр из видео

Первое сообщение о черном дыме поступило около 13:40 по местному времени, и вскоре пожар разгорелся до такой степени, что было введено распоряжение о временном укрытии для жителей Мартинеса и Пачеко. Шесть человек получили травмы: двоим оказали помощь на месте, а четверых доставили в больницы, из которых один остается под наблюдением врачей.

Для борьбы с пожаром была создана объединенная команда, включающая представителей завода, пожарной службы и администрации города Мартинес. Были задействованы дополнительные пожарные подразделения для локализации огня на территории завода площадью 348 гектаров.

Несколько дорог были перекрыты, включая участок Marina Vista Avenue от шоссе I-680 до Court Street и Shell Avenue от Marina Vista Avenue до Pacheco Boulevard.

Во время пика пожара система оповещения округа Контра-Коста активировала предупреждение уровня 3 – самого высокого в четырехуровневой системе. Жителям северной части Мартинеса рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, а также заткнуть щели в окнах и дверях влажными полотенцами или скотчем.

К 21:00 пожар значительно уменьшился, и приказ о временном укрытии был отменен. Однако утечка, вызвавшая возгорание, еще полностью не устранена, но работы в этом направлении продолжаются.

Некоторые жители выразили обеспокоенность тем, что сирены включили только в 16:15, спустя более чем два часа после начала инцидента.

Martinez Refining Company занимается производством бензина, дизельного топлива и авиакеросина и является одним из крупнейших работодателей в округе Контра-Коста. В октябре компания согласилась выплатить 4,5 миллиона долларов для урегулирования претензий, связанных с нарушением закона о чистой воде.

По словам представителя завода Брэндона Матсона, на предприятии проводились строительные работы, однако пока неизвестно, связаны ли они с пожаром. Он подтвердил, что произошла утечка углеводородов, которая воспламенилась, но причины инцидента еще предстоит выяснить.