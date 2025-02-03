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02.02.2025, 20:59

Канада должна стать 51-м штатом США - Трамп

Новости Мира 0 312

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы не платить таможенные пошлины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать", - написал он.

По словам Трампа, без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.

"Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту и никаких таможенных пошлин", - заявил президент США.

Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Американский лидер ввел 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы.

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