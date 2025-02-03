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03.02.2025, 07:18

Пенсионерка совершила преступление, чтобы бесплатно "жить" в тюрьме

Новости Мира 0 525

81-летняя одинокая японская пенсионерка совершила преступления, чтобы бесплатно отсидеть в тюрьме. Будучи брошенной, 81-летняя женщина дважды получила срок за кражу. Ее поместили в Тотиги, крупнейшую женскую тюрьму Японии, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

По информации NDTV, в этой тюрьме содержится около 500 заключенных, большинство из них – пожилые люди.

Свой первый срок женщина по имени Акиё совершила в 60 лет. Тогда она впервые украла еду. Когда выживание на пенсию стало затруднительным, японка повторила это преступление.

"Я приняла неверное решение и совершила кражу в магазине, думая, что это незначительная проблема. Если бы я была финансово стабильна и вела комфортную жизнь, я бы определенно этого не сделала", – сказала Акиё, вспоминая свое заключение.

До тюремного срока Акиё жила со своим 43-летним сыном, который выгонял мать из дома.

Сотрудник тюрьмы Такаёси Сиранага подчеркнул, что для пожилых заключенных пребывание в тюрьме предпочтительнее, чем смерть в одиночестве на свободе.

По данным правительства, число людей в возрасте 65 лет и старше в Японии достигло рекордного максимума в 36,25 млн в 2024 году. Это делает страну одним из самых быстро стареющих обществ в мире.

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