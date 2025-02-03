Рэпера P. Diddy доставили в больницу из тюрьмы

Американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, доставили в больницу из федерального изолятора в Бруклине на минувшей неделе, рассказывает Tengri Life со ссылкой на New York Post .

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Издание приводит в материале информацию источников, согласно которой его перевезли в ближайшую больницу около 22:00 в четверг для прохождения МРТ.

Сообщается, что 55-летнего рэпера госпитализировали для проведения неинвазивного обследования. Оно было разрешено, так как у него болело колено, что связано с его давними проблемами после участия в Нью-Йоркском марафоне, отметил источник.

По словам собеседника, визит в больницу состоялся поздно ночью, чтобы избежать слухов и спекуляций среди заключенных и персонала тюрьмы.

Комбса не оставили в больнице на ночь, после завершения МРТ его вернули в камеру, добавил источник.

"Из соображений конфиденциальности, безопасности и защиты мы не комментируем условия содержания под стражей, включая медицинский статус или поездки на обследования", - сказал газете представитель федерального бюро тюрем.

Между тем источник в правоохранительных органах отметил, что их заранее уведомили о планах "на случай, если это просочится и у них будет хаос".

Представители и адвокаты Комбса не дали комментариев по этому поводу.

Сейчас 55-летний P. Diddy находится в центре содержания Бруклина в ожидании суда, однако все обвинения он отрицает. Напомним, что рэпер обвиняется в педофилии и организации проституции, а среди его "клиентов" множество звезд.