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03.02.2025, 08:03

Что будет с организмом, если каждое утро пить кофе

Новости Мира 0 787

Миллионы людей просыпаются каждое утро и сразу же готовят чашечку ароматного напитка, чтобы зарядиться энергией и настроиться на продуктивный день, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Но что действительно происходит с нашим организмом, если каждое утро начинать с кофе?

Положительные эффекты утреннего кофе

Кофе содержит кофеин, который является мощным стимулятором центральной нервной системы.

Он помогает проснуться, улучшает концентрацию и внимание, повышает уровень энергии и может улучшить производительность.

Кофеин блокирует аденозин, нейротрансмиттер, который вызывает чувство усталости, позволяя нам чувствовать себя бодрее.

Кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и защищают клетки от повреждений. 

Кофе может способствовать увеличению метаболической активности, что помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Это может быть полезно для тех, кто стремится поддерживать или снижать вес.

При регулярном употреблении кофе риск развития различных заболеваний снижается, это относится к диабету 2 типа, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Эти эффекты могут быть связаны с антиоксидантами и противовоспалительными свойствами кофе.

Отрицательные эффекты утреннего кофе

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может вызвать проблемы с пищеварением, такие как изжога и раздражение слизистой оболочки желудка.

Люди с желудочно - кишечными проблемами должны быть осторожны с количеством потребляемого кофе.

Регулярное употребление кофе может привести к развитию зависимости от кофеина.

С течением времени организм привыкает к его воздействию, и для достижения того же эффекта требуется всё больше кофе.

Это может привести к увеличению потребления кофеина и связанным с этим проблемам.

Кофеин является стимулятором, и его потребление в утренние и дневные часы может повлиять на качество сна ночью.

Чувствительные к кофеину люди могут страдать от бессонницы или беспокойного сна, что в итоге приводит к хронической усталости.

У некоторых людей кофеин может усилить симптомы тревожности и привести к нервозности, раздражительности и учащенному сердцебиению. Если вы склонны к тревожным расстройствам, то стоит ограничить потребление кофе.

Как правильно пить кофе утром

Чтобы получить максимальную пользу от утреннего кофе и минимизировать возможные негативные последствия, следуйте следующим рекомендациям.

Пейте кофе в умеренных количествах. Оптимальная доза кофеина для большинства людей составляет 200-400 мг в день (около 1-3 чашек кофе).

Выбирайте качественный кофе, предпочтительно свежемолотый и свежезаваренный.

Избегайте чрезмерного добавления сахара и сливок, чтобы не свести на нет полезные свойства напитка.

Пейте кофе утром или в первой половине дня, чтобы минимизировать его влияние на сон. Избегайте потребления кофеина за 6-8 часов до сна.

Сочетайте употребление кофе со сбалансированным питанием, регулярными физическими упражнениями и здоровым образом жизни в целом.

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