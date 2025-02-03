Грузовик протаранил автомобили в Турции, погибли люди (видео)

Грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил несколько автомобилей в городе Биреджик турецкой провинции Шанлыурфа, по меньшей мере 3 человека погибли, 26 пострадали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NTV .

Кадр из видео

Как сообщает телеканал, он столкнулся с пятью машинами, после чего вылетел с моста вместе с еще одной легковушкой.

Личности двух погибших мужчин установлены, личность третьей погибшей - женщины - предстоит установить.

Власти Шанлыурфы подтвердили случившееся.

По их данным, на месте происшествия работали представители дорожной, медицинской и пожарной служб.

Расследование ДТП продолжается.

На кадрах с места происшествия видно, как грузовик, подхватив машины, вылетел с моста. Другой автомобиль, проезжавший по дороге в этот момент, чудом избежал аварии.