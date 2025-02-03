«Золотая кровь»: чем отличается от других аномальная группа крови и что не так с ее носителями

В 1961 году ученые открыли любопытнейший феномен. Кровь австралийской аборигенки назвали «золотой», Rh null: ее эритроциты не содержат резус-антигены, сообщает портал «Наука для всех». Говоря простым языком, эта кровь является пригодной к любым переливаниям. Свое название она получила потому, что приживается в организмах кровью очень редких групп, Rh, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru

Классификация групп крови строится вокруг антигенов, которые располагаются на поверхности красных кровяных клеток. Самые важные из них — это ABP и Rh, несовместимость с ними вызывает иммунное отторжение.

Наука давно установила, что обладатели первой группы крови являются универсальными донорами. Обладатели четвертой группой крови, в свою очередь, способны принять в свой организм кровь любой группы. Что касается той самой Rh hull, то появляется она вследствие мутации генов: сбоит часть генного кода, отвечающая за резус-фактор.

Эта мутация носит наследственный характер, и в случае необходимости поиска донора для такого человека возникает очень серьезная проблема. Вдобавок к этому, у таких людей нередко развитие анемии, так как эритроциты в этой крови имеют неправильную форму. В мире зафиксировано не более 50 человек с такой группой крови.