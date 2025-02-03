Девушка убрала дома у пожилого родственника и наткнулась на жуткую картину

Пользователь Reddit с ником threesleepingdogs рассказал на портале, что его подруга убирала дома у пожилого родственника и наткнулась на жуткую картину. Многие комментаторы предположили, что находка девушки является военным трофеем, передает Lenta.ru

Фото: threesleepingdogs / Reddit

Автор поста опубликовал фотографии, на которых изображено ожерелье из зубов, на некоторых из них видны пломбы. «Подруга нашла это, когда убиралась на чердаке у двоюродного дедушки», — написал он. В комментариях мужчина отметил, что ожерелье сделано из человеческих зубов.

«Вероятнее всего, этот дедушка был ветераном войны во Вьетнаме либо же знакомым такого ветерана. Постоянные расправы и скука приводят к вот такому гротескному искусству», «А он участвовал в войне? Вероятно, это трофеи. Это не такая уж редкость, даже сейчас люди делают такое», — высказались о находке комментаторы. Другие предположили, что владелец ожерелья мог быть зубным врачом.

«От этой находки так и веет духом маньяка», — добавил другой пользователь портала. При этом некоторые комментаторы заявили, что купили бы такое ожерелье.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что, убираясь в купленном доме, он обнаружил странный сюрприз от предыдущего владельца. Автор поста признался, что находка вызвала у него одновременно ужас и восхищение.