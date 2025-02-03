Паника в аэропорту: бодибилдер запрыгнул в работающий двигатель самолета

23-летний бодибилдер Пресли Гиноски устроил переполох в аэропорту Сиднея, забравшись в воздухозаборник двигателя самолета ради эффектного видео. Выполнив предварительно отжимания на взлетно-посадочной полосе перед вращающимися пропеллерами, передает Tengri Travel со ссылкой на DailyMail .

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Фитнес-блогер Пресли Гиноски привлек внимание не в первый раз, его прошлогодний трюк в аэропорту Сиднея также стал вирусным. В выходные он загрузил видео, на котором выполняет отжимания и позирует в воздухозаборнике двигателя самолета, вызвав бурную реакцию в соцсетях и строгий ответ от администрации аэропорта.

"Мы не терпим небезопасного поведения на аэродроме и серьезно относимся к любым потенциальным нарушениям безопасности", – заявили в аэропорту Сиднея.

Однако сам Гиноски уверен, что ситуация раздута. В интервью он пояснил, что съемки проходили вдали от пассажиров и действующих самолетов.

"Я просто хотел, чтобы люди посмеялись, – объяснил он. – Как будто бы я только что вышел из самолета и тут же приступил к тренировке".

Пресли Гиноски уверен: его вирусный трюк в аэропорту Сиднея был абсолютно безопасным, несмотря на бурную реакцию в сети. По его словам, самолет был припаркован и не двигался, а многие зрители просто неправильно поняли ситуацию.

"Люди ошиблись, думая, что я залез в работающий двигатель. На самом деле, турбина крутилась из-за ветра, а не потому, что двигатель был включен", – рассказал блогер.

Гиноски отметил, что пилоты и стюардессы часто фотографируются внутри реактивных двигателей, и это обычное дело, если соблюдены меры безопасности.

Видео, снятое еще в июне прошлого года, блогер решил опубликовать спустя время, когда уже не работал в аэропорту. Оно быстро стало вирусным, набрав более 2 миллионов просмотров, но вскоре было удалено TikTok за нарушение правил сообщества.



Реактивные двигатели обладают невероятной силой, создавая мощный поток воздуха, когда их лопасти вращаются. Этот вакуумный эффект настолько силен, что способен втянуть человека с нескольких метров в так называемую "зону проглатывания" перед крылом – даже если двигатель работает на холостом ходу.

Пресли Гиноски уверен, что его видео не стоило воспринимать так серьезно – он "всего лишь хотел поднять настроение и вдохновить людей больше заниматься спортом".

"Я провожу персональные тренировки и люблю снимать забавные ролики в TikTok, чтобы мотивировать молодежь ходить в зал", – поделился он.

Тем временем в аэропорту продолжается расследование инцидента, и пока неясно, какие меры будут приняты. Представители авиагавани подчеркивают, что безопасность пассажиров и сотрудников остается для них главным приоритетом, а все нарушения тщательно проверяются.