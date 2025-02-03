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03.02.2025, 13:01

Дочь звезды советского кино Маргариты Тереховой рассказала о состоянии тяжелобольной матери - Миледи все хуже

Новости Мира 0 936

Дочь Маргариты Тереховой призналась, что сейчас происходит с ее звездной матерью, передает hibiny.ru

Фото: кадр из к/ф "Д Артаньян и три мушкетёра" (1979) (0+)
Фото: кадр из к/ф "Д Артаньян и три мушкетёра" (1979) (0+)

Любители отечественного кино знают Маргариту Терехову как Миледи из фильма про мушкетеров. Именно эта роль в киноленте «Д`Артаньян и три мушкетера» (0+) стала ее визитной карточкой, хотя актриса снималась и в других ярких картинах 70−80-х годов прошлого века.

Сейчас состояние 82-летней знаменитости оставляет желать лучшего. Она давно не снимается в кино и не дает интервью. Виной всему деменция.

Болезнь Альцгеймера ей диагностировали порядка десяти лет назад. С 2018 года состояние стало стремительно ухудшаться. Терехова практически перестала говорить, двигаться и уже почти не могла узнать даже родных. С каждым днем ей становится все хуже.

Помимо деменции, у звезды советских фильмов были и другие проблемы со здоровьем. Так, в мае 2024 года Тереховой понадобилась госпитализация из-за внутреннего кровотечения. После дочь актрисы Анна подтвердила информацию, но отказалась делиться подробностями.

Недавно в эфире программы «Однажды…» на НТВ наследница знаменитости поделилась тем, как чувствует себя сейчас ее тяжелобольная мать.

«Она и сейчас совершенно необыкновенная, сильная духом, я ее очень чувствую. Читала маме книгу и видела, что она на чем-то останавливается, листает странички, но ничего, к сожалению, сказать не может», — рассказала дочь Тереховой.

Год назад из рассказов Анны стало известно, что престарелая актриса уже не может сама держать ложку, поэтому с приемами пищи вынуждены помогать родные. Ест Терехова только протертую еду, а все потому, что ранее она лишилась зубов.

Ранее мы писали, что на самом деле связывало Маргариту Терехову и женатого Андрея Тарковского.

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