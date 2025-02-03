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03.02.2025, 14:34

У мужчины угнали «неугоняемый» автомобиль стоимостью $227 тысяч через 3 дня после покупки

Новости Мира 0 1 534

В Великобритании у мужчины угнали «неугоняемый» автомобиль стоимостью $227 тысяч менее чем через 60 часов после покупки, пишет Oddity Central, передает Газета.Ru

Фото: Odditycentral.com
Фото: Odditycentral.com

У британца по имени Джон из Уорикшира угнали новый Range Rover 2024 SV Edition One всего через 60 часов после покупки. Автомобиль стоимостью $227 тысяч был украден с подъездной дорожки его дома, несмотря на заверения дилерского центра, что машина оснащена новейшей системой безопасности и «не поддается угону».

«Мне сказали, что машина полностью защищена, и я чувствовал себя в безопасности. Я заплатил огромные деньги за автомобиль, который, как мне обещали, невозможно угнать», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что интересовался установкой дополнительной системы безопасности, требующей ввода пароля для запуска двигателя, но сотрудники салона убедили его, что это излишне. Угонщикам потребовалось всего 15 минут, чтобы завести внедорожник и скрыться. При этом они не использовали сканеры для перехвата сигналов ключа и не выламывали замки.

Владелец уже обратился с жалобой в дилерский центр, назвав произошедшее «катастрофическим провалом рекламируемой системы безопасности». Однако продавец отказался признать свою ответственность, заявив, что угон автомобиля — это риск, с которым сталкиваются все владельцы.

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