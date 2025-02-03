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03.02.2025, 15:44

Названы 10 продуктов, защищающих от рака кишченика

Новости Мира 0 879

Овсяная каша, горошек, чернослив и малина выступают рекордсменами по содержанию клетчатки, полезных волокон, снижающих риск развития рака кишечника. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Дженна Хоуп, передает Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По данным организации по изучению рака Cancer Research UK, каждый третий случай рака толстой кишки (также называемого колоректальным) потенциально связан с употреблением слишком малого количества клетчатки. Клетчатка — это полезные растительные волокна, которые перерабатываются кишечными бактериями и способствуют нормальной работе пищеварительной системы.

Согласно рекомендациям специалистов системы здравоохранения, в день взрослым людям нужно потреблять 30 граммов клетчатки. По мнению диетолога Хоуп, некоторые растительные продукты содержат больше пищевых волокон, поэтому их потребление помогает эффективнее обеспечивать защиту от рака.

Одним из лидеров по содержанию клетчатки выступает овсянка. В маленькой тарелке овсяной каши весом 50 грамм присутствует около 4,6 грамма клетчатки или почти шестая часть рекомендуемой суточной нормы. Горошек содержит 4,48 грамма на три столовые ложки с горкой, чернослив — 7,9 грамма клетчатки на 100 грамм, а малина — 5,4 грамма на горсть примерно из 20 ягод.

Клетчаткой также богаты бобовые (в особенности — черная фасоль), попкорн, миндаль, семена чиа, авокадо и сладкий картофель. При этом последний врач рекомендует употреблять с кожурой, поскольку именно она в большей степени состоит из растительных волокон. Указанные продукты также содержат как нерастворимую, так и растворимую клетчатку. Оба пищевых компонента способствуют разнообразию микробиома кишечника.

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