Взрыв в элитном ЖК Москвы: погиб создатель батальона “Арбат“

В Москве 3 февраля на Авиационной улице в элитном жилом комплексе "Алые паруса" прогремел взрыв, в результате которого несколько человек получили серьезные ранения. По предварительным данным, погибли двое человек, один из которых создатель батальона "Арбат" 46-летний Армен Саркисян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Фото: Telegram/@bazabazon

Среди пострадавших – жители дома и консьерж.

По предварительной информации, в подъезде дома было установлено самодельное взрывное устройство. Оно управлялось дистанционно и сдетанировало в момент, когда Саркисян находился в холле. По предварительной версии следствия, именно он был главной мишенью.

В результате взрыва Саркисян получил ранения и был доставлен в реанимацию, где, как сообщают российские СМИ, скончался, не приходя в сознание.

Армен Саркисян родился в Армении, но в юном возрасте переехал в Горловку. В сентябре 2022-года Саркисян объявил о создании Армянского батальона в составе Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 году батальон вошел в систему Министерства обороны России.

В настоящий момент полицейские осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, взрывчатку в дом мог принести курьер. Мощность взрывного устройства составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли два человека, один из которых начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.