Создан асфальт, трещины на котором затягиваются сами собой

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из разных стран и Google Cloud создали новый тип асфальта, который способен самостоятельно «затягивать» трещины, устраняя необходимость в ручном ремонте. Об этом сообщает The Guardian, передает Газета.Ru

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По словам исследователей, проблема растрескивания асфальта зачастую связана с окислением продукта нефтепереработки битума, составляющего основу покрытия. Окисление битума приводит к затвердеванию асфальта, что повышает его хрупкость.

Для изучения сложных химических процессов, связанных с окислением битума, исследователи использовали машинное обучение. Это позволило значительно ускорить атомистическое моделирование и продвинуться в понимании механизма образования трещин. В этом процессе особенно важную роль сыграли инструменты ИИ, разработанные с помощью Google Cloud. Специально созданные модели помогли ускорить создание виртуальных молекул и точнее определить химические свойства материалов.

В результате лабораторных экспериментов ученым удалось создать новый асфальт, способный «регенерировать» микротрещины менее чем за час. В состав материала входят крошечные пористые споры растений, пропитанные переработанными маслами. Когда асфальт сжимается под нагрузкой, споры высвобождают масло, которое попадает в трещины и размягчает битум, позволяя ему «запечатать» повреждения.

Ученые надеются, что через два года новый материал будет готов к коммерческому использованию на дорогах Великобритании, что откроет перспективы для более устойчивой и экономичной дорожной инфраструктуры.