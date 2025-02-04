18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.6
534.27
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.02.2025, 07:23

«Замечательные украинские ресурсы». Трамп предлагает Киеву оружие в обмен на редкие металлы

Новости Мира 0 744

Глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Фото: Saul Loeb / AFP via Getty Images
Фото: Saul Loeb / AFP via Getty Images

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...