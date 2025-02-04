Кыргызы отказываются от русских фамилий: в стране объявили борьбу окончаниям «-ов» и «-ев»

Граждане Кыргызстана, желающие избавиться от суффиксов -ов (-ев) в своих фамилиях больше не будут сталкиваться со множеством проблем.

Депутаты одобрили поправки в закон в первом чтении. Проект закона предусматривает добавление новых вариантов написания фамилии и отчества:

при написании фамилии от имени дедушки к имени отца ребенка по желанию родителей прибавляется слово «уулу» для детей мужского пола и слово «кызы» для детей женского пола;

при написании фамилии от имени дедушки с добавлением слова «теги» к имени отца ребенка по желанию родителей добавляется слово «уулу» для детей мужского пола и слово «кызы» для детей женского пола;

при написании фамилии от имени дедушки с добавлением слова «теги» к имени отца добавляются притяжательные окончания «дын/тын», «дин/тин», «дүн/түн» для детей мужского пола и «дан/тан», «ден/тен», «дөн/төн» для детей женского пола.

Депутат Жылдыз Садырбаева выразила обеспокоенность по поводу возможной отмены окончаний -ов и -ев в фамилиях и попросила уточнить этот вопрос.

Один из авторов проекта, Мирлан Самыйкожо, пояснил, что существующее написание, включая использование слов «уулу» и «кызы», остается. Он добавил, что будет предложено альтернативное написание по желанию — те, кто захочет, смогут использовать «теги».

Накануне сообщалось, что спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев изменил свою фамилию и стал Тургунбек уулу Нурланбеком.