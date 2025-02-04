Кыргызы отказываются от русских фамилий: в стране объявили борьбу окончаниям «-ов» и «-ев»

В Кыргызстане возвращаются к своим корням, избавляясь от суффиксов «-ов» или «-ев» в своих фамилиях. Соответствующий законопроект поддержали депутаты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на KaktusMedia.
Граждане Кыргызстана, желающие избавиться от суффиксов -ов (-ев) в своих фамилиях больше не будут сталкиваться со множеством проблем.
Депутаты одобрили поправки в закон в первом чтении. Проект закона предусматривает добавление новых вариантов написания фамилии и отчества:
Депутат Жылдыз Садырбаева выразила обеспокоенность по поводу возможной отмены окончаний -ов и -ев в фамилиях и попросила уточнить этот вопрос.
Один из авторов проекта, Мирлан Самыйкожо, пояснил, что существующее написание, включая использование слов «уулу» и «кызы», остается. Он добавил, что будет предложено альтернативное написание по желанию — те, кто захочет, смогут использовать «теги».
Накануне сообщалось, что спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев изменил свою фамилию и стал Тургунбек уулу Нурланбеком.
Комментарии0 комментарий(ев)