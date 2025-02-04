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04.02.2025, 07:57

Путин подписал указ о проведении конкурса "Интервидение" с участием стран БРИКС и СНГ

Новости Мира 0 403

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году музыкального конкурса "Интервидение", сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Документ опубликован на сайте правовых актов.

"В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю провести в 2025 году в городе Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение", – говорится в документе.

Ожидается, что в "Интервидении" примут участие артисты из более чем 16 стран. Свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Куба, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, а также несколько государств из Латинской Америки и Центральной Азии.

Идею создать российский аналог "Евровидения" озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что "в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний".

"Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе", – говорил медиаменеджер.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Ну и правильно. Противно смотреть на этих бородатых женщин на Евровидение. Да, и музыка там оставляет желать лучшего. Вообще перестала его смотреть последние три года. А, уж о политизации и слов нет.
04.02.2025, 07:30
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