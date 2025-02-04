Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, чтобы получить доступ к личным данным пользователей, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу управления по борьбе с киберпреступностью МВД России .

Фотоколлаж Liter.kz

“Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU”, - говорится в сообщении ведомства.

В оригинальной акции от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4 000 рублей. Мошенники же предлагают авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к личному кабинету пользователя.